قميص رونالدو يتسبب في أزمة كبيرة داخل مانشستر يونايتد

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة كبيرة تسبب بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله لصفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ويعود سبب الأزمة الى النقص الحاد في قمصان النجم البرتغالي، مع تسابق المشجعين لشراء القميص بعد عودته الى أولد ترافورد.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة المصنعة تحاول جاهدة صناعة المزيد من القمصان لتعويض النقص، على الرغم من معاناتها من تأثيرات سلبية بسبب إغلاق مصانعها في فيتنام بسبب جائحة كورونا.

وشهد الطلب على قميص اللاعب إقبالا كبيرا، خاصة بعد منح النادي الإنجليزي للاعب الرقم 7، الأمر الذي زاد من الطلب.

وستواجه الشركة الموردة للقميص تأخيرات كبيرة لمدة 4 أشهر في الإنتاج بسبب إغلاق المصانع في فيتنام، حيث يأتي من هناك عادة 28% من إنتاج شركة الملابس الرياضية العملاقة "أديداس".

👕 El número que lo acompañó en todas.



Nuestro nuevo 7: 𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙣𝙖𝙡𝙙𝙤 ⭐️ — Manchester United (@ManUtd_Es) September 2, 2021

وأعلن متحدث باسم شركة "أديداس"، أنه يوجد تعاون مع النادي الإنجليزي لمحاولة تلبية طلبات المعجبين المرتفعة بشكل استثنائي على التصميمات الجديدة، مع توقع بانخفاض لبعض المنتجات.

وأعلن متجر النادي الإلكتروني للنادي، أنه ونتيجة للضغط الكبير قد لا يتم شحن بعض القمصان التي طبع عليها اسم ورقم رونالدو، قبل نوفمبر القادم.