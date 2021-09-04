تدريب الكوادر الطبية بالأقصر على لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية

شهدت محافظة الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 10 أيام لتدريب الكوادر الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة على أساسيات لغة الإشارة من أجل تسهيل عملية التواصل والدمج المجتمعي مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية.



وذكر المجلس القومي للإعاقة - في بيان اليوم السبت - أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات اللازمة وطرق التعامل الصحيحة مع المرضى من ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الخدمة الصحية المتكاملة و اللائقة.. مشيرا إلى أن البرنامج تضمن عددا من المحاور منها إتيكيت التعامل مع الصم وضعاف السمع، والتعرف على الأوراق الرسمية المطلوبة عند طلبهم للخدمة، وتدريب موظفي الاستقبال وأقسام العيادات على التعامل مع ذوي الإعاقة.



وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا التعرف على الأماكن التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من المرأة والطفل، والإجراءات التي تشكل شبهة جنائية في التعامل، وكيفية تقديم العلاج اللازم وآليات قياس رضاء المنتفعين، وذلك في إطار سعي المجلس نحو حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جودة الخدمات الصحية اللازمة من خلال الجهات الصحية المختصة بذلك.