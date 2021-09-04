تكثيف حملات النظافة ورفع 2356 طن مخلفات بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقال إن جملة المخالفات التي تم رفعها 2356 طنا بـ14 مركزا ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 386 طن، وببرج البرلس 38 طنا، وبسيدي سالم 136 طنا، وبسيدي غازي 26 طنا، وببلطيم 96 طنا، وبالرياض 134 طنا، وبالحامول 143 طنا، وبمصيف بلطيم 42 طنا، وبقلين 118 طنا، وبيلا 157 طنا، ودسوق 400 طن، وبفوة 203 أطنان، وبمطوبس 160 طنا، وبمسير 23 طنا"، ووحدة التدخل السريع 299 طنا، بإجمالي 2356 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشرفرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.