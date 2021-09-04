وكيل الأعلى للإعلام: دور الأئمة والواعظات محوري في مواجهة الفكر المتطرف

قال صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إن رسالة الإسلام جاءت لتحفظ للبشرية أمنها وثقافتها ووسطيتها التي فطر الله تبارك وتعالى البشر عليها، فقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أحرص الناس على بناء وعي الإنسان ومحاربة الشائعات من خلال القصص والوعظ الذي يحدد للمجتمع السبيل القويم لمواجهة الأزمات والتحديات ومواجهة الشائعات والفكر المتطرف، لأن الوعي درع وقاية ضد الأهداف الخبيثة لأعداء الوطن.

وأكد الصالحي، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان: "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول"، أن للأئمة والواعظات دورًا كبيرًا بالتشارك مع مؤسسة الإعلام في التعليم المُوجَّه لمواجهة كل المحاولات لتشتيت وهدم المجتمع، فالإعلام يلعب دورًا حيويًا في تذليل العقبات التي تواجه التنمية ومواجهة الشائعات.

وتابع: "من هنا يأتي الدور الآخر المشترك للأئمة والواعظات والإعلام لمواجهة خطر الشائعات التي تحدق بالمجتمع وتعيق التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة ومواجهة الأفكار المغلوطة، ومحاولة التشويه والتشكيك والأفكار الهدامة، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لوطننا الحبيب".

ونوه إلى أن دور الأئمة والواعظات ووسائل الإعلام يتكامل أيضًا في العمل على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أغنى وسائل التنشئة الاجتماعية في العصر الحاضر وتحقيق الاستخدام الآمن لها لمواجهة الصفحات المشبوهة والتي تحمل فكرًا خبيثًا هدامًا مخربًا للمجتمع ، ومن هنا يتحتم تغليظ العقوبات على مروجي الشائعات والأكاذيب، وهذا يجعل من دور الأئمة والواعظات محوري في مواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب دور وسائل الإعلام ، و كذلك دعم التكامل والتواصل مع جميع المؤسسات.