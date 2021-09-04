الداخلية تعلن تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) لتكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

كما تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر بدلا من يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر2021.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.