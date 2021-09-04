الإسكان: النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية سيكون أكبر متنزه على مستوى العالم

قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم كانت الأطول، إذا استغرقت ثماني ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن العاصمة الإدارية تمثل أيقونة الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الاهتمام بها يشمل كل المستويات.

وأوضح أن مدبولي تفقّد أكثر من موقع، أهمها حي المال والأعمال، إذ تم الانتهاء هناك من الأعمال الخرسانية والمعدنية للبرج الأيقوني، إلى جانب تفقد النهر الأخضر الذي سيكون أكبر متنزه على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مساحة هذا المتنزه تتراوح بين 900 و1000 فدان، وهو متنزه عام لكل المواطنين ويضم كل أنواع الأنشطة، ويُمكّن الزوار من قضاء عدة أيام هناك.

ولفت عباس، إلى أن حي المال والأعمال سيكون من أهم معالم العاصمة الإدارية من خلال الأبراج الموجودة هناك ذات الارتفاعات غير المسبوقة.

وأجرى الدكتور مدبولي، جولة بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع القومى العملاق، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.