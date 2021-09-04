السيطرة على حريق داخل مخزن سوبر ماركت بشارع السودان

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سيطرت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم السبت، على حريق اندلع داخل مخزن تابع لسوبر ماركت، بشارع السودان بدائرة بمحافظة الجيزة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مخزن سوبر ماركت بشارع السودان بمنطقة الكيت كات بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل مخزن سوبر ماركت بالطابق الأرضي بعقار مكون من 8 طوابق.

وفرضت القوة الأمنية كردونا أمنيا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتجرى حاليا عمليات التبريد، لمنع تجدد اشتعال النيرلن مرة أخرى، فيما يواصل رجال الأمن حصر التلفيات، وإجراء التحريات حول أسباب الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.