كشف الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي، عن افتتاح أربع صالات رياضية بفرع الأهلي زايد خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إنّ النادي الأهلي لديه إمكانية في فرع زايد لاستضافة بطولات دولية.

وتحدث شلبي عن قيمة عضوية النادي الأهلي، وأكد أن قيمة اشتراك النادي الأهلي الجزيرة ومدينة نصر 750 ألف جنيه.

وأوضح مستشار التسويق بالأهلي، أن زيادة رسوم الاشتراكات نتيجة حجم الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن هناك 2300 عضوًا في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس بقيمة عضوية 250 ألف جنيه للعضو، وأكد أن النادي الأهلي حقق أعلى مبيعات في العضوية على مستوى الأندية.