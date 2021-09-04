مستقبل وطن كفرالشيخ: إنشاء قسم جديد للطوارئ بمستشفى دسوق العام

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واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة، للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقت الدكتورة جميانة لويس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور على أبوشوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقالت الدكتورة جميانة لويس عضو مجلس النواب، إن الشكاوى تضمنت طلبات خاصة بالبناء وفقا للقانون وطلبات نقل وشكاوى خاصة بالتربية والتعليم والطرق وقطاع الصحة.

وأكدت النائبة أنه بالنسبة لقطاع الصحة وطلب بعض الأهالى تطوير مستشفى دسوق العام فإن هناك خطة لإحلال وتجديد المستشفى ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت وحاليا تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة المستشفى لإنشاء قسم جديد للطوارئ بالمستشفى الحالى خلال الفترة القادمة للتعامل مع حالات الطوارئ لحين إحلال وتجديد المستشفى.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.