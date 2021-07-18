قال وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن حالة شقيقته مستقرة، وأن زوجها الفنان أحمد العوضي موجود معها في سويسرا منذ خمسة أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "الحكاية"، مساء الجمعة، أنها تحتاج وقتًا ليكتمل تعافيها من المرض، مؤكدًا أنها ستعود لمنزلها وعملها في وقت قريب.

وأشار إلى أن الفريق الطبي لم يُحدّد حتى الآن موعد عودتها، لكن الأمر مرتبط بتعافيها بشكل كامل، وأن تكون حالتها النفسية أفضل.

وأكّد أنه على تواصل دائم مع شقيقته، ويحرص على الاطمئنان عليها على مدار الوقت، موضحًا أن "ياسمين" لا تطالع المعلومات التي يتم تناقلها عن حالتها الصحية.

وسافر أحمد العوضي، إلى سويسرا للتواجد إلى جوار زوجته ياسمين عبد العزيز خلال تلقيها العلاج، بعد أن تمكن من الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسفر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ترددت أنباء عن انفصاله عن ياسمين أو وجود قرار مؤجل بالانفصال، حيث استشهد البعض بتواجده في مصر بعيداً عنها خلال رحلة علاجها في سويسرا.