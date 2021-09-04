الداخلية تعيد طفل لأهليته عقب العثور عليه بالمعادي

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من إعادة طفل لأهليته، عقب العثور عليه بأحد الطرق في منطقة المعادي بالقاهرة.



ورد بلاغ لقسم شرطة المعادى بالقاهرة، من شخص، بعثوره على طفل ضال في أحد الطرق بدائرة القسم.



تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ كل إجراءات البحث عن أهليته، حيث أمكن تحديد هوية والدته (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعائها قررت بأنه حال توجه ابنها لشراء بعض المستلزمات، ضل الطريق، وتم تسليمها الطفل وتعهدت بحسن رعايته.



ومن جانبها، أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها للدور الإنسانى الذى قام به رجال الشرطة فى التواصل معها وإعادة ابنها لها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.