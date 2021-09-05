الشرطة الروسية تقبض على رجل متهم بحبس امرأة والاعتداء عليها جنسيا

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أعلن محققون روس اليوم السبت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في قيامه بحبس امرأة يافعة في قبو لتسعة أيام والإعتداء عليها جنسيا.

وتردد أن الرجل التقى الفتاة البالغة 23 من العمر عبر تطبيق مواعدة في مدينة نيزني نوفجورود التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت المرأة للشرطة إن الرجل هددها بسكين في لقائهما الأول وأحضرها إلى قبو منزله

وقال المحققون إنه "بفضل العمل الاستقصائي الجيد" عثرت الشرطة على المرأة، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

ونشر محققون مقطعا مصورا للقبو وظهر فيه العديد من الغرف من بينها حوض استحمام ومرحاض وسرير.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن زوجة الرجل كانت تلاحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل القبض عليه.



