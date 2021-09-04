 أوكرانيا: حريق بكنيسة يأتي على أورج تبلغ قيمته 1.5مليون يورو - بوابة الشروق
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أوكرانيا: حريق بكنيسة يأتي على أورج تبلغ قيمته 1.5مليون يورو

(د ب أ)
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 6:24 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 6:24 م

تسبب حريق اندلع في كنيسة كاثوليكية في العاصمة الأوكرانية كييف في إحداث خسائر مادية كبيرة.

وكتب وزير الثقافة الأوكراني اوليكسندر تكاتشينكو في قناة تليجرام الإخبارية اليوم السبت أن الحريق أتى أيضا على "آلة أورج فريدة من نوعها"، وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة هذه الآلة تصل إلى 5ر1 مليون يورو.

وأظهرت صور بعد اندلاع الحريق مساء أمس الجمعة صعود عامود دخان كبير فوق كنيسة القديس نيكولاس.

وقد تفحمت أجزاء من القاعة الداخلية في الكنيسة كما سقطت إحدى الثريات على الأرض.

وترجح السلطات أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في آلة الأورج.

يشار إلى أن الكنيسة يجري استخدامها كصالة حفلات وطنية لموسيقى الأورج بالإضافة إلى الخدمات الكنسية.

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