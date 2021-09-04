تايوان تشكر بولندا لتبرعها لها بـ 400 ألف لقاح أسترازينيكا

شكرت حكومة تايوان بولندا اليوم السبت لتبرعها بـ 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد -19.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية في وقت متأخر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن الشحنة من المقرر أن تصل إلى تايوان غدا الأحد.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي في تايوان خافيير تشانج في بيان "التبرع باللقاحات يظهر دليلا على وجود دائرة من حسن النية بين الدول الديمقراطية التي تكافح الوباء بشكل مشترك".

وأضاف تشانج أن تايوان تبرعت بمليون قناع جراحي لبولندا في عام 2020، عندما تعرضت أوروبا لموجة شديدة من إصابات فيروس كورونا. وفي أيار/ مايو، عندما واجهت تايوان أسوأ انتشار لكوفيد- 19، تبرعت بولندا بمعدات الحماية الشخصية لتايوان.

وكتبت وزارة الخارجية البولندية على موقع تويتر اليوم السبت أن "التضامن الدولي والدعم المتبادل أمران حاسمان في المعركة العالمية ضد كوفيد -19".

وكتبت وزارة الخارجية التايوانية عبر تويتر: "إن هذه البادرة السخية التي جاءت في الوقت المناسب تعزز الاستجابة العالمية للوباء".

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم أن 44 % من سكان تايوان البالغ عددهم 5ر23 مليون نسمة تلقوا الجرعة الأولى، لكن 4 % فقط من السكان تلقوا جرعتين.