صحة كفر الشيخ تعلن حالة الاستنفار لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، حالة الاستنفار القصوى بمختلف المستشفيات بالمحافظة، وذلك لمواجهة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها عقدت اجتماعًا مساء أمس الجمعة، امتد إلى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحضور مديري المستشفيات عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، والوقوف على ضرورة توفير أماكن لاستقبال الحالات المشتبهة والمؤكدة، والتي تحتاج لتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات أو تحويلها للعزل المنزلي، ومتابعتها أثناء العزل المنزلي.



وأكدت أنها تتابع جميع الاستعدادات الخاصة بمختلف المستشفيات من أجل الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.



وأشارت إلى أن جميع الإمكانيات من تنكات أكسجين، وغرف وعلاج وغرف عناية المرضى، لمواجهة الفيروس، مؤكدة أنه تم الاستعداد لمواجهة الفيروس بالإمكانيات كافة.