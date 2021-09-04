تراجع هائل في أعداد طلاب الاتحاد الأوروبي بالجامعات البريطانية بعد بريكست

يمكن الشعور بآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في أروقة الجامعات في المملكة المتحدة سبتمبر الجاري، بتراجع هائل في التحاق طلاب الاتحاد الأوروبي وهو ما سوف يكلف الكثير من المؤسسات الأكاديمية المرموقة.

وفقا للبيانات المقدمة من جانب جهاز الالتحاق بالجامعات والكليات في الجامعات البريطانية، وصل إجمالي التحاق الطلاب بالجامعات البريطانية الخريف الجاري 11الف و700 مقابل 27 ألفا و750 العام الماضي.

وفي حين أن جائحة فيروس كورونا كان لها أثر حتمي على أعداد الطلاب الدوليين، فلا يوجد شك بين الأكاديميين أن السبب الرئيسي وراء التراجع هو الآثار التراكمية للبريكست التي تشمل رسوم تعليم أعلى للغاية والمزيد من الإجراءات البيروقراطية.