سفير تركيا في العراق: الرئيس أردوغان يعتزم زيارة بغداد

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أعلن سفير تركيا في العراق علي رضا غوناي اليوم السبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء زيارة خاصة إلى العراق.

وقال السفير التركي خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: "إن الرئيس رجب طيب أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق"، بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.

وشدد السفير التركي على "أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا".

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي على أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه وأن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، وفي جميع المجالات.