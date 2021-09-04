 أمريكا: أي حكومة أفغانية يجب أن تلتزم بحقوق شعبها وتكافح الإرهاب - بوابة الشروق
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أمريكا: أي حكومة أفغانية يجب أن تلتزم بحقوق شعبها وتكافح الإرهاب

أ ش أ
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:13 ص | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:13 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن "أي حكومة أفغانية يجب أن تلتزم بحقوق الشعب وأن تحرص على عدم عودة الإرهاب".

وأضاف بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع الأمريكيين المتبقين في أفغانستان، لافتا إلى أنهم من المواطنين مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أن واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع طالبان مفتوحة في المواضيع المتعلقة بها، وتعمل على تشغيل مطار كابول في أقصى سرعة ممكنة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الخزانة الأمريكية أصدر ترتيبات متعلق بتوفير الدعم الإنسان للأفغان على الرغم من العقوبات المفروض على طالبان.

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