آلاف المؤيدين للزواج المثلى يشاركون في مسيرة بسويسرا﻿

شارك عشرات الآلاف في مهرجان الفخار بزيورخ، اليوم السبت، مطالبين بحقوق الزواج للجميع، بحسب تقارير الشرطة.

وكان المتظاهرون يتطلعون إلى اقتراح من المقرر أن يتم طرحه للاستفتاء في 26 سبتمبر، وإذا تم تمريره، سينهي زواج المثليين في سويسرا. ودعت مجموعات (السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وغير محددى الهوية الجنسية ) الناس للانضمام إلى المسيرة للتوعية، ووصفوه بأنه "أهم تصويت اجتماعي سياسي منذ عقود".

وتم طرح الاستفتاء نتيجة تصويت في البرلمان السويسري العام الماضي سمح بزواج المثليين. وجمع المعارضون التوقيعات بسرعة للدعوة إلى استفتاء لإلغاء القانون. ويدفع المعارضون بأن منح السحاقيات الحق في الحصول على تبرع بالحيوانات المنوية أو منح الأزواج من نفس الجنس حقوق التبني سيكون ضارا بصحة الأطفال.

ودعت حوالي 70 مجموعة أنصار حقوق "مجتمع الميم" للانضمام إلى مسيرة اليوم السبت، التي تأتي في إطار مهرجان الفخر السنوي. واضطر المنظمون إلى إلغاء مهرجان الفخار العام الماضي بسبب لوائح فيروس كورونا.





