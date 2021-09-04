صحة الغربية تنظم ندوات دينية وتثقيفية للعاملين بالقطاع الصحي

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بالغربية، عددًا من الندوات التثقيفية التوعوية، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقيَم الدينية والمجتمعية؛ حيث تمّ عقد ندوة بمستشفى كفر الزيات العام ومستشفى السنطة المركزي، تحت عنوان "الرحمة وأخلاقيات المسلم الحياتية".

جاء ذلك بالتنسيق مع منطقة الأزهر الشريف بالغربية.

ومن جهته، أشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، بدور منطقة الأزهر الشريف بالغربية، لما تقدمه من ندوات دينية وتثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفى ختام الندوة استمع فضيلة الشيخ إلى عدد من أسئلة والحضور وأجاب عليها، معربا عن سعادته بما تقوم به صحة الغربية من نشاط تثقيفي يسهم في نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية.