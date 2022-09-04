 مقتل امرأة جراء غرق قارب قبالة جزيرة كاتالينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية - بوابة الشروق
الأحد 4 سبتمبر 2022 2:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

مقتل امرأة جراء غرق قارب قبالة جزيرة كاتالينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 1:52 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 1:52 ص

قالت السلطات في لوس أنجليس إن امرأة غرقت وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين في وقت مبكر من يوم السبت إثر غرق قارب قبالة ساحل جزيرة كاتالينا.

وذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز" أن الحادث وقع في الجانب الشمالي الغربي من الجزيرة.

وذكر برنارد بيترز، مشرف إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، بولاية كاليفورينا الأمريكية، أنه تم إرسال رجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إلى المنطقة حيث عثر أول المستجيبين على جثة امرأة في أواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات من عمرها، وجريح واحد وشخصين آخرين بلا إصابات.

وقال بيترز إن القارب كان يغرق وتوجهنا إلى هناك وهذا ما حدث، مضيفا أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى في كاتالينا.

ومن جانبها، قالت جريس ميدرانو، نائبة قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن السلطات لم تقف بعد على ما إذا كان الغرق هو سبب وفاة المرأة.

وأوضحت أن القارب الترفيهي الذي يبلغ طوله 40 قدما كان تحت الماء بالفعل عندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث. ولم يعرف بعد سبب غرق القارب.

وشرعت الشرطة في التحقيق في أسباب الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك