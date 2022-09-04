متحدث صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل افتتاح مجمع المدارس بقرية سيدي عبدالرحمن

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم افتتاح مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم افتتاح مجمع مدارس ووحدة طب أسرة بالتعاون بين «تحيا مصر وإعمار مصر» في سيدي عبدالرحمن.

واستطرد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنه في البداية كانت كثافة الطلاب في الفصول بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين 105 من الطلاب وتم تخفيضها إلى 36 طالبا؛ من خلال إنشاء مجمع مدارس متكامل بالتجهيزات التكنولوجيا التعليمية ومعامل الكمبيوتر والفيزياء وكل ما يتعلق بتوفير فرصة كريمة للتعليم الابتدائي وصولا إلى المرحلة الثانوية.

وأكد أن الصندوق نفذ مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بأكبر شراكة استراتيجية مع شركة إعمار مصر، كما تم التعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن لضمان تشغيل المشروعات واستدامتها.

واستطرد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنه تم تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التي وفرتها هذه المشروعات لتوفير حياة كريمة لمواطني القرية.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنه تم رفع مؤشر جودة الحياة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية لـ28 قرية تابعة لمركز العلمين، موضحا أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تعد نموذجا للشراكة الفعالة.

وأشار محمد مختار إلى أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، كما تم تقديم خدمة حكومية متطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وكشف أن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات سنوية لنحو 12 مليون مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.