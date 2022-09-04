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إقبال متوسط في انتخابات نقيب المحامين بلجان أسيوط

يونس درويش
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:34 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:34 م

شهدت لجان انتخابات اختيار نقيب المحامين، إقبالا متوسطا بلجان انتخابات نقابتي جنوب وشمال أسيوط، حيث توافد العشرات من المحامين للتوصيت لاختيار نقيب عام المحامين منذ فتح اللجان.

وقال أحمد البدراوي نقيب المحامين بأسيوط، إن الانتخابات تجري بعدد 13 لجنة فرعية شمال وجنوب، ومن لهم أحقية التصويت من المحامين 90 صوتا لعدد 18 مرشحا لمنصب النقيب العام.

وأوضح البدراوى، أن اللجان فتحت أبوابها في المواعيد المحددة لها ولا يوجد أي تأخير أو معوقات ووصول المستشارين المشرفين وأعضاء اللجان والإداريين في الموعد المحدد، وبدء عملية التصويت.

وأوضح أن عدد اللجان بنقابة الجنوب 7 لجان و6 لجان بالشمال والنقابة وفرت كل وسائل التأمين وسبل الراحة للمحامين.

وعلى الجانب الآخر قال عدد من المحامين، إن الإقبال سوف يتزايد بشدة بسبب وجود المرشح عمر هريدي عضو نقابة المحامين، وابن أسيوط وارتباطه بمحامين أسيوط في التواجد تسبب في اشتعال الانتخابات.


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