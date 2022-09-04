والد فتاة المنوفية المقتولة: أشكر أهالي قريتي على المشهد العظيم في جنازتها

شكر عبد الكريم الجزار، والد الطالبة أماني، التي قتلت على يد شاب بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، لأهالي القرية علي المشهد العظيم أثناء تشييع جنازة ابنته أماني.

وأكد الأب في رسالة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، القصاص العادل والعاجل من رب العباد على المجرم القاتل، وذلك عقب إعلان الأجهزة الأمنية العثور على جثمان قاتل الطالبة أماني منتحرا بنفس السلاح الذي قتلها به داخل أرض زراعية على الطريق الزراعي السريع "القاهرة- الإسكندرية".

وتابع والد المجني عليها أنه سيستقبل العزاء غداََ يوم الإثنين بدوار الشركة، مطالبا الجميع بالدعاء بالرحمة والمغفرة لنجلته أماني.

وأضاف: "أتوجه بالشكر لكل رجال النيابة على المجهود الذي بذل في قضية ابنتي أماني حتى ظهر الحق، كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لرجال الشرطة الكرام على المجهود الجبار الذى بذل في القضية حتى تم أخذ القصاص فلهما مني جميعا خالص الشكر والعرفان".

وكانت الطالبة اماني الجزار صاحبة الـ١٩ عاما في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بمحافظة المنوفية قد لقيت مصرعها على يد شاب طلب خطبتها ورفضت أسرتها فقام بإطلاق النيران عليها وعقب ذلك عثر عليه منتحرا.