توني يدخل التاريخ بعد هدفه في قمة يونايتد وأرسنال بالبريميرليج

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حسم نادي مانشستر يونايتد قمة الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك عقب انتصاره على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت تلك المواجهة المشاركة الرسمية الأولى لأنتوني رفقة مانشستر يونايتد عقب انضمامه إلى النادي الإنجليزي قادمًا من صفوف نادي أياكس امستردام.

وكان أنتوني في الموعد بالفعل واستطاع أن يسجل هدف مانشستر يونايتد الأول قبل أن يخرج في شوط المباراة الثاني.

ودخل أنتوني التاريخ من أوسع أبوابه ، حيث أشارت بي بي سي سبورتس أن ابن ال22 عامًا أصبح البرازيلي رقم 100 الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أضافت بي بي سي أن أنتوني أصبح أصغر برازيلي في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعمر ال22 عامًا و192 يومًا.