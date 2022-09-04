تايلاند تسجل 1631 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1631 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2143 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 658 ألفا و542 حالة إصابة، من بينها مليونان و 435 ألفا و107 حالات هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و609 آلاف و956 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و400 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و702 حالة حتى الآن هذا العام.