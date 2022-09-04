واشنطن تجدد الدعوة للأطراف السياسية في العراق لتعزيز الحوار الوطني

جددت الولايات المتحدة اليوم الأحد الدعوة للأطراف السياسية في العراق إلى تعزيز الحوار الوطني لتجاوز الأزمة وترسيخ أمن واستقرار البلاد.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف خلال اجتماعها برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن "جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره". حسب بيان الحكومة العراقية.

كما جددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق إتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وأشاد الكاظمي بدعم الولايات المتحدة للعراق وأهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.

ووفقا للبيان، جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود الحكومة في إنتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بقرارها في دعوى قضائية تقدم بها التيار الصدري وأخرى لقوى مستقلة للمطالبة بحل البرلمان.

ومازال العراق يشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد.

وشهدت المنطقة الخضراء الحكومية الاسبوع الماضي اشتباكات بين انصار التيار الصدري الذي طالبوا بحل البرلمان العراقي وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة.

وأفادت مصادر طبية وأمنية في العراق، بارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات الأمنية والاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وفي محيطها، وفي عدد من المناطق والمدن العراقية على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، إلى 30 قتيلا ونحو 450 مصابا.