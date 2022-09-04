أحمد موسى: اقتصادنا أفضل من تركيا وبعون الله مصر مش هتغرق

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بلغت 34.6% وفقا لأحد بيانات متاحة عام 2022.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، السبت، أن الدول يتم تصنيفها طبقا للناتج المحلي وبذلك مصر في الوضع الآمن كما أكد صندوق النقد الدولي، متابعا: «بعون الله مصر مش هتغرق ولا حد هيغرقها».

وأكد أن وضع الاقتصاد المصري أفضل من نظيره التركي؛ حيث يبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 56.8%.

واستطرد أن مصر ملتزمة بسداد ديونها كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة لبرنامج على مسئوليتي يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى الاقتصاد الهندي سوف يتخطى الاقتصاد الياباني والألماني بناء على نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.