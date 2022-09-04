الداخلية: قاتل أماني طالبة المنوفية انتحر بنفس السلاح المستخدم في الجريمة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع؛ مما أدى إلى وفاتها بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بذات السلاح النارى السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة.

وقررت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

• النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع

وورد بلاغ إلى النيابة العامة أمس السبت، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.

وكلفت النيابة العامة، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، وللوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.

ووجه المستشار النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.