روسيا: إحباط مخطط تسلل صحفيين غربيين إلى زابوروجيه لتغطية عملية أوكرانية

أدلت وزارة الدفاع الروسية بتصريحات عن الصحفيين الأوكرانيين والغربيين الذين حاولوا الانضمام إلى موكب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء جولتهم في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقالت الوزارة، في بيان: "في محاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوم 1 سبتمبر، كان ممثلو وسائل الإعلام التابعين لأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا موكلين بمهمة بث نبأ انتقال السيطرة على المحطة إلى نظام كييف".

وأضاف البيان: "من أجل التحضير لعملية الاستيلاء على المحطة من قبل نظام كييف، تم إرفاق سيارات تقلّ صحفيين أوكرانيين وغربيين بموكب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأردف البيان: "حاول نظام كييف القيام باستفزاز في محطة زابوروجيه معاكي للسيناريو البعثة المتفق عليه على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة".

ولفت البيان إلى أنه "يجب أن يتم المرور خلال الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوروجيه بدقة ووفقًا للقوائم التي قدمتها الأمم المتحدة إلى وزارة الدفاع الروسية".

وتابع: "ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية أو وسائل الإعلام الأخرى الذين كانوا يخططون لمرافقة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف في 1 سبتمبر ليسوا مدرجين في القوائم المتفق عليها".

وكشف البيان أن "الجانب الروسي قد وفر الوصول لأكثر من 60 صحفيًا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والدنمارك واليابان وألمانيا وتركيا ودول أخرى إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".