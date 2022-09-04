ضبط أكثر من طن مجمدات منتهية الصلاحية في أسواق سوهاج

قاد الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، حملة تفتيش مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بسوهاج وإدارة مباحث التموين؛ للاطمئنان على سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين في أسواق سوهاج.

وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من طن من المجمدات منتهية الصلاحية قبل تداولها في الأسواق، فيما أكد حمدي، أن إدارة المجازر تعمل جاهدة لمنع أية محاولة غش في الغذاء للمواطنين، ووجه الشكر لإدارة حماية المستهلك بقيادة سحر عجاج، على التعاون الدائم لصالح المستهلك السوهاجي.

شارك في الحملة كل من: الدكتور ريمون فايز، والدكتور حسام والأستاذ جمال الكاملي والأستاذة رانيا عاطف والاستاذة علا حسن والأستاذ ثروت حسين.