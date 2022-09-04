ماليزيا تسجل 2244 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأحد تسجيل 2244 إصابة جديدة بكورونا وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الماليزية أن من بين المصابين 4 حالات وافدة من الخارج، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و 789 ألفا و 552 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 ألفا و 243 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة إضافية.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بحلول يوم امس السبت حصل 86% من السكان على جرعة واحدة من التطعيم على الأقل ، فيما حصل 2ر84 على التطعيم بالكامل و 7ر49% على الجرعة المعززة الأولى و 4ر1 % على الجرعة المعززة الثانية.