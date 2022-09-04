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ماليزيا تسجل 2244 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 7:20 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 7:20 ص

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأحد تسجيل 2244 إصابة جديدة بكورونا وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الماليزية أن من بين المصابين 4 حالات وافدة من الخارج، وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و 789 ألفا و 552 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 ألفا و 243 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة إضافية.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بحلول يوم امس السبت حصل 86% من السكان على جرعة واحدة من التطعيم على الأقل ، فيما حصل 2ر84 على التطعيم بالكامل و 7ر49% على الجرعة المعززة الأولى و 4ر1 % على الجرعة المعززة الثانية.

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