 مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بـ600 مليون ريال - بوابة الشروق
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مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بـ600 مليون ريال

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:12 م

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لشهر سبتمبر الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد، إن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 09ر1%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 99ر1%، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 22ر2%.

ويأتي هذا الإصدار في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بالدولة، وزيادة فعاليتها، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابة عن حكومة دولة قطر، وحسب الجدول الزمني المعد مسبقا من مصرف قطر المركزي، وبالتنسيق مع وزارة المالية.

وأشارت الوكالة إلى طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.


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