طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الفوج الرابع لبرنامج خطة معهد إعداد القادة

أعلن الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية بجامعة الأقصر، أن وفدا من طلاب الجامعة شارك في فاعليات دورات إعداد القادة بحلوان لطلاب الفرق الأولى، تحت شعار "قائد المستقبل"، في الفترة من 30 أغسطس، حتى 2 سبتمبر الجاري، تحت إشراف إدارة النشاط الاجتماعي والمعسكرات.

وأوضح الصغير، أن البرنامج تخلل عدد من اللقاءات الثقافية والرياضية وزيارات وورش عمل وندوات تثقيفية، ومحاضرات متنوعة في مختلف المجالات، إذ شملت فعاليات اليوم الأول للفوج الجلسة الافتتاحية، والتي أكدت على ضرورة المواجهة، والحد من انتشار المعلومات الكاذبة في المجتمع وتوعية الطلاب بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والمشروعات القومية التي نفذتها مصر، ودورها الإقليمي والدولي.

وأكد الصغير، أن تلك المشاركة تأتي نتيجة الدعم الدائم من الجامعة لطلابها والمستمر لمشاركتهم بلقاءات إعداد القادة التي تنظم بين الجامعات المصرية تشجيعا للطلاب وإعدادهم كقادة للمستقبل، لكي يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية وإكسابهم الخبرات وتنوير فكرهم وتبادل الثقافات بين الجامعات المختلفة.