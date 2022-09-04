شابة أوكرانية تساعد الروس في تحديد مكان كتيبة زوجها وقصفها

أفشت شابة أوكرانية عن مكان كتيبة أوكرانية لتمكن القوات الروسية من قصفها مع علمها المسبق أن زوجها موجود ضمن أفراد الكتيبة ولديها ولد منه.



وفي تفاصيل القضية التي كشف عنها جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن المرأة، وهي زوجة جندي تبلغ 31 عاما وأم من دنيبروبتروفسك، أبلغت المخابرات الروسية عن موقع المباني العسكرية ومواقع المعدات العسكرية في دونيتسك وزابوريجيا، وهما منطقتان شهدتا قتالا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية، في مقابل الحصول على مبلغ مالي والجنسية الروسية .



وأضاف جهاز الأمن أنه اعتقل المرأة لإفشاء مكان وجود الوحدة العسكرية لزوجها ومعلومات أخرى عن الجيش للقوات الروسية، وفقا لموقع "إنسايدر".



واستعانت المتهمة بزوجها و"طلبت معلومات حول موقع وحدته العسكرية ومجموعات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع متقدمة"، وفق بيان إدارة أمن الدولة.



وقالت الإدارة: "اتخذت هذه الخطوة رغم أنها متزوجة من جندي في القوات المسلحة ولديهما ابن معا. وكان زوجها على الجبهة الشرقية يحول بانتظام أموالا لنفقة الطفل".