4 معلومات أوردها الإعلام العبري عن الهجوم على الحافلة الإسرائيلية في الأغوار

كشفت وسائل إعلام عبرية عن حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة في غور الأردن، الذي أسفر عن إصابة 6 جنود إسرائيليين ومدني.



وبحسب الإذاعة العبرية العامة، فإن الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في صفوفها بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر بعد عملية غور الأردن، تحسبا لعمليات أخرى.



في حين أوضحت وسائل الإعلام العبرية حيثيات وتفاصيل الهجوم على الحافلة، حيث وردت كالآتي:



- الحافلة التي أطلق عليها النار في الأغوار كانت تقل جنودا في الخدمة الإلزامية من كتيبة كفير.



- كان بحوزة المنفذين سلاح بدائي وبندقية إم 16.



- حاول المنفذان إلقاء زجاجة حارقة على الحافلة سقطت داخل المركبة مما أدى لاشتعالها.



- تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في أنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة، وفرار ثالث.



ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات لموقع الحادث وعمليات إسعاف المصابين، ولسيارة منفذي هذه العملية.