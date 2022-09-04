الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاقية مع أنقرة لتسيير رحلات طيرانها إلى المدن التركية



قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية أوفير جندلمان، إن حكومة بلاده صادقت اليوم، على اتفاقية طيران مع تركيا، ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن «هذه الخطوة الاستراتيجية، تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفي دفع العلاقات بين البلدين قدما»، لافتًا إلى أن الخطوة المقبلة متعلقة بتعيين السفيرين.



وشهر أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.



وقال لابيد في بيان: «تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين».



وأضاف البيان أن «إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جدا لمواطني إسرائيل».