الإندبندنت: روسيا مستمرة في استخدام الغاز لتحقيق أهداف السياسة الخارجية

في المقابل، أدان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قرار الشركة الروسية، قائلا إنه يستند إلى "ذرائع كاذبة". كما وصف غازبروم بأنها مورد "لا يمكن الاعتماد عليه"، وأنها تقدم المزيد من الأدلة على "استهانة" روسيا بأوروبا.

وتشير الصحيفة إلى أنه وسط حرب التصريحات بين الجانبين الأوروبي والروسي، يرجح أن قرار الشركة العملاقة للغاز، جاء في إطار التصعيد ضد الغرب بعد اتفاق وزراء مالية دول مجموعة السبع على وضع سقف لأسعار النفط الروسي ومنتجاته، وهو السقف الذي يتم تطبيقه من خلال حظر على الخدمات، التي تحتاجها ناقلات النفط، التي تنقل منتجات روسية المنشأ مثل التأمين والتمويل.

وتضيف أنه من الواضح من خلال هذه المبارزة بين قوى الغرب وروسيا، أن موسكو تستخدم سلاح الطاقة لتخفف عن نفسها وطأة العقوبات الاقتصادية الدولية، المفروضة عليها منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وتقول إنه في المقابل، يواصل الغرب تضييق الخناق على روسيا - رغم خطورة ذلك على أوروبا على المستوى الاقتصادي بسبب الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية بصفة أساسية - على موسكو من أجل الحد من العائدات النفطية التي تحصل عليها حتى تتراجع قدراتها على الإنفاق العسكري وتتراجع عن غزو أوكرانيا.

"الرجل العظيم"

ناقشت صحيفة الغارديان البريطانية النموذج السائد للقيادة السيادية على مستوى العالم في الوقت الراهن، وهل لا يزال نموذج "الرجل العظيم" هو النموذج الشائع بين دول العالم، أم أن الزمن قد عفا عليه، وأصبح العالم الذي نعيش فيه، يتشكل بما يؤثر فيه من قوى، لا من خلال الأثر الفردي أو البطولي للقادة والزعماء.

وعقد كاتب مقال الغارديان جوناثان فريدلاند، مقارنة بين نموذجين من الزعماء والقادة؛ الأول هو ميخائيل غورباتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي السابق الذي توفي هذا الأسبوع، والذي كان له الفضل في إنهاء الحرب الباردة، وغير ذلك من الإنجازات التي قدمها، كقائد سياسي من الطراز الأول، مقابل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، الذي صنع أزمة عالمية على مستوى الغذاء والطاقة تهدد عشرات الملايين من الناس، حول العالم بالمعاناة من أوضاع معيشية قاسية.

ورغم ما أظهره بوتين من استهانة بآخر رؤساء الاتحاد السوفييتي المنحل عندما أعلن أنه لن يحضر جنازته، والاكتفاء بوضع إكليل من الزهور على نعشه في المستشفى، التي توفي فيها، يظل غورباتشوف مثالا للقائد السياسي المحنك، الذي اتخذ قرارات تتسم بالشجاعة كانت سببا في تشكيل الملامح الحالية للعالم. فقد أنهى الزعيم السوفييتي الحرب الباردة، وقضى على التهديدات النووية التي كانت تحاصر العالم، كما حل الاتحاد السوفييتي، ومنح عددا كبير من دول أوروبا حريتها، على مستوى الفكر والتعبير عن الرأي والحق في تقرير مصيرها. فلولاه لكان الاتحاد الأوروبي تكتلا سياسيا واقتصاديا أصغر حجما. وبسببه توحدت ألمانيا الشرقية والغربية، وتحررت براغ ووارسو وبودابست وبوخارست دون إطلاق رصاصة واحدة، وهو ما رأى الكاتب أنه نموذج يبعث على التفاؤل.

ويوضح فريدلاند، أنه في المقابل، أعاد بوتين إلى العالم التهديدات النووية، وأثار أزمة الطاقة التي تهدد أوروبا كلها، وصنع أزمة الغذاء العالمية، التي قد تؤدي إلى فشل ملايين الأسر حول العالم في اجتيازها أحياء.

ويرى الكاتب أن العالم أصبح في وضع لا مكان فيه للقائد البطل "نموذج الرجل العظيم"، وأصبح رهينة في تشكيل ملامحه للقوى السائدة، التي تحدد كيف يكون وإلى أين يتجه.

وعاد الكاتب إلى التأكيد على أهمية الشخص الذي يحكم، قائلا إنه على الناس أن يختاروا من يقوم بمهمة القيادة السياسية، وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق ما هو مأمول، من تلك القيادة. فهو يرى أن وجود الشخص المناسب، في المكان المناسب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الوقت الراهن والتحديات التي تنطوي عليها النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، هو العامل الأكثر تأثيرا في نجاح العملية السياسية.