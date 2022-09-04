انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كوفيد19 إلى 35 ألفا و521



أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 35 ألفا و521 سريرا يوم 2 سبتمبر، مقارنة بـ 36 ألفا و383 سريرا في اليوم السابق له.



واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 0ر5%.



ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 5ر8% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 8ر0%.



كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3293 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 2987 سريرا.