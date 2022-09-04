 انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كوفيد19 إلى 35 ألفا و521 - بوابة الشروق
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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كوفيد19 إلى 35 ألفا و521

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:03 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:03 ص

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 35 ألفا و521 سريرا يوم 2 سبتمبر، مقارنة بـ 36 ألفا و383 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 0ر5%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 5ر8% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 8ر0%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3293 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 2987 سريرا.

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