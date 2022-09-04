نقيب محامين أسوان: أعلى نسب للأصوات حصل عليها 2 من المرشحين على مقعد النقيب

أعلن حمادة كروره، نقيب محامين أسوان، نتائج تصويت المحامين على مستوى اللجان الـ5 التابعة للمحافظة، بحصول 2 من المرشحين على مقعد النقيب بأعلى نسب للأصوات، وهما: عبدالحليم علام، وحصل على 470 صوتا، ونبيل عبدالسلام حصل على 234 صوتا، أما باقي المرشحين كانوا خارج المنافسة نظرًا للأصوات القليلة التي حصلوا عليا.

وأضاف أن بعد فترة الراحة، شهدت لجان الانتخابات في أسوان توافد كبيرًا من قبل المحامين للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الذي يدعموه للفوز بمقعد النقيب، وأن لجنة انتخابات إدفو شهدت إقبالاً عاليًا في الفترة المسائية تخطت نسبته الـ55%، مشيرًا إلى أن جميع الأوضاع كانت مستقرة بشكل جيد للغاية، وهناك سيطرة أمنية عالية لرجال الأمن أثناء اللجان.

جدير بالذكر أنه يتنافس على مقعد نقيب المحامين 19 شخصًا، على أن يتم اختيار شخص واحد منهم، وسيتم إعلان النتيجة بعد تجميع الأصوات من اللجان على مستوى الجمهورية.