البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على شاحنات لنقل البضائع بوسط الصومال

أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع بإقليم هيران وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم نساء وأطفال.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم الأحد - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضد الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.