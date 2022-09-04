 فنلندا تقر إصلاحات على إجازة الأبوين لرعاية الأطفال - بوابة الشروق
الأحد 4 سبتمبر 2022 1:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

فنلندا تقر إصلاحات على إجازة الأبوين لرعاية الأطفال

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:24 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:24 م
تقوم فنلندا بإقرار إصلاحات على قوانين إجازة الأبوين لرعاية الأطفال لتوفير المزيد من المساواة بين الجنسين، وابتداء من اليوم الأحد، سوف يحظى الأبوان بإجازة لمدة 160 يوما لكل منهما، مع وجود خيار إعطاء أي منهما ما يصل إلى 63 يوما من الاجازات للآخر.

وقالت الحكومة إن الاصلاحات تهدف "لتسهيل التوافق بين العمل والأسرة وتعزيز تقسيم متوازن للمسؤولية لرعاية وتربية طفل بين الرجال والنساء".

وعلاوة على ذلك، أوضحت الحكومة التي ترأسها رئيسة الوزراء سانا مارين أن الإصلاح سوف يأخذ الأشكال المختلفة للأسرة في الحسبان

وقالت مارين "جميع الآباء والامهات الذين لديهم حقوق حضانة لأطفالهم سوف يكون لهم نفس الحق للحصول على الدعم الأبوي". هذا سوف يكون الأمر بغض النظر عن نوع الآباء، وما إذا كان أبوين بيولوجيين أم أبوين بالتبني.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك