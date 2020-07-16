 انطلاق ملتقى رأس البر الدولي للفنون والثقافة 20 سبتمبر - بوابة الشروق
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انطلاق ملتقى رأس البر الدولي للفنون والثقافة 20 سبتمبر


نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 3:27 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 3:27 ص

ينطلق ملتقى رأس البر الدولي للفنون والثقافة يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة أسبوع، بمشاركة فنانين تشكيليين وشخصيات فنية كبيرة.

كما تمت دعوة الفنانين لتقديم أعمالهم على مدى أيام الملتقى، ومنهم رئيس مجلس أدارة أتيلية القاهرة الفنان الدكتور أحمد الجنايني.
وتعرف الفنون التشكيلية بأنّها تلك الفنون التي تصور الحالة الشعورية للإنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويحقق الإمتاع النظري لمشاهده، وذلك عن طريق تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جدًا من الفنون كالنحت، والرسم، والتصوير.

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