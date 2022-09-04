التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية للسيدات في ندوة بالقومي للمرأة بالإسكندرية

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتنسيق مع لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "الرضاعة الطبيعية.. المبادئ والحقائق"، تزامنا مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، ألقتها دينا عبد الهادي عبد الهادي استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بديوان عام وزارة الصحة ولسكان.

واستهدفت الندوة 20 سيدة، بحضور ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، وإيمان منا المقررة المناوبة، وعزة ماهر وصفاء توفيق وأماني النجار وسكينة البابلي، ورباب أبو العزم عضوات الفرع.

واستهلت ماجدة الشاذلي، مقرر الفرع، كلمتها بالحديث عن أن الإسلام أعطى موضوع الرضاعة الطبيعية أهمية قصوى باعتبارها عملية فطرية يزرعها الخالق سبحانه وتعالى في قلب كل أم تجاه أطفالها، وتعتبر وسيلة لتوثيق العاطفة والحب والحنان مع المكونات الصحية والمناعية للبن الأم، مما يبرهن على الفائدة الصحية والنفسية للرضاعة الطبيعية وأهميتها على صحة الطفل.

وتناولت دينا عبد الهادي، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعيه والممارسات المثالية لنجاح الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية ومشكلات الرضاعة الطبيعية وحلها، وتم فتح باب المناقشة والرد على الشائعات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.