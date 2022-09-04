رئيس حكومة بابوا غينيا يطالب الصحفيين بعدم التواصل معه مباشرة

في إعلان حكومي نشرته جريدتين واسعتي الانتشار بغينيا الجديدة، قبل يومين، طالب مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الصحفيين بالتوقف عن الاتصال به، وإرسال الرسائل النصية إليه بشكل مباشر وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح الإعلان أن وسيلة التواصل مع السلطات الحكومية والرد على الأسئلة والاستفسارات وطلبات إجراء المقابلات الصحفية، ستكون من خلال تقديم طلب كتابي إلى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مع ذكر عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف في الطلب.

وأضاف أن ذلك ليس معناه قطع الصلة مع الصحافة؛ مؤكدا أن الوسيلة الجديدة هدفها مواصلة الشراكة مع الصحافة من خلال تبسيط الاستفسارات إلى الوزارات.

وقال إن رئيس الوزراء يتكيف ويستجيب بشكل علني لوسائل الإعلام لدينا منذ أن تولى منصبه في عام 2019.

وتباينت ردود الفعل على ذلك القرار؛ إذ رأى البعض أنه يمثل هجوما وتعديا على حرية الصحافة، فيما اعتبره جانب آخر، أمرا معتادا ومقبولا من قبل القادة السياسيين، وأن "كونك صحفيًا" لا يمنحك الحق في الذهاب مباشرة إلى رئيس الوزراء وإرسال رسائل نصية إليه كصديق.

ومن الغريب أن رئيس الحكومة لم يكتف بالصحف الرسمية في نشر إعلانه، بل إرسال الإشعار من مكتب رئيس الوزراء أيضًا إلى المراسلين السياسيين في البلاد عبر تطبيق "الواتساب".

وقال المسؤول الإعلامي لرئيس الوزراء إن الإشعار جاء "بأمر من رئيس الوزراء، يرجى احترام دعوته".

وحذّر من أنه إذا لم يتم احترام الإشعار، فسترد الحكومة بقصر الوصول إلى المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء على مراسل سياسي واحد فقط من كل جهة إخبارية.

ويذكر أن دولة غينيا الجديدة من بين جزر المحيط الهادي والمستقلة عن أستراليا في عام 1975.

وتقول "الجارديان"، نقلا عن أحد مسئولي العفو الدولية في تلك المنطقة من المحيط الهادي، إن تلك المنطقة تعاني من قيود وتضييقات يتعرض لها الصحفيون لها بطريقة تثير القلق والمخاوف.

وأضافت أن الصحفين الذين غطوا زيارة وزير الخارجية الصيني إلى المنطقة قد مُنعوا من الأحداث، مردفة: "لم يُسمح لصحفيي المحيط الهادئ بطرح أسئلة على وزير الخارجية الصيني، على الرغم من قيامه بجولة في ثماني دول".

وأشارت إلى مثال آخر عن حالة في أغسطس، حيث أعلنت حكومة جزر سليمان أن هيئة إذاعة جزر سليمان (SIBC)، وهي هيئة إذاعية للخدمة العامة، أنها ستخضع لسيطرة الحكومة، مع قيام ممثل حكومي بفحص الأخبار قبل بثها.