 مقتل ثلاثة جنود سوريين جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في إدلب - بوابة الشروق
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مقتل ثلاثة جنود سوريين جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في إدلب

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 4:19 ص

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليج إيجوروف، عن مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة آخر، جراء هجوم صاروخي شنه إرهابيون في محافظة إدلب.
وقال إيجوروف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن ثلاثة عناصر من القوات المسلحة السورية قتلوا وأصيب آخر؛ إثر قصف صاروخي شنه إرهابيون من منطقة "دير سنبل" في محافظة إدلب على مواقع القوات الحكومية في قرية "حنتوتين".
وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قد أعلن الشهر المنصرم عن مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون، من منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية شمال شرق البلاد، على موقع للجيش السوري غربي جبل تل طويل.

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