محافظ الدقهلية يجتمع لبحث تنفيذ المشروعات المشتركة بين الصحة والإسكان

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين قطاعي الصحة والإسكان لضمان وصول الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وناقش المحافظ، الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحه والتي تشرف عليها مديرية الإسكان من تطوير للمستشفيات وصيانة شاملة للاقسام ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة.

ووجه المحافظ، لوكيل وزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ووضع برنامج زمني لضمان الانتهاء من هذه المشروعات وفقا للمواعيد المحددة ودخولها الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

كما وجه المحافظ، بتقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه للمرضى والمترددين على المستشفيات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات والانتهاء من قوائم الانتظار والمعاملة الجيدة للمرضى.

وأكد المحافظ: "نعمل جميعا لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة وفي مقدمتهم القطاع الصحي".