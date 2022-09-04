الحلبوسي يدعو إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بنهاية العام المقبل

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

كما دعا الحلبوسي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطني "انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وطالب "بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية لجميع صنوفها وفرض الأمن في المدن كافة والعودة الكاملة لجميع النازحين وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حدد يوم غد الاثنين موعدا لعقد الجولة الثانية للحوار الوطني لحل أزمة الإنسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.