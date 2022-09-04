يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني تلقى رغبات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الفنية وحاملي الشهادات الفنية 5 سنوات.

وأكد موقع التنسيق الإلكتروني، أنه لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وفقًا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

وتابع: "سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي، ووفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول، ويشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2022 (حداثة المؤهل).