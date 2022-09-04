الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوائ: خرائط الفيضانات بأمريكا عفا عليها الزمن

قالت ديان كريسويل، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوائ الأمريكية "فيما"، إن خرائط الفيضانات المستخدمة من قبل الوكالة قد عفى عليها الزمن، وتقلل من شأن المخاطر التي تهدد المنازل والأنشطة التجارية والصناعية جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة الناجمة عن تغير المناخ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن تلك المخاطر هي محل اهتمام بعد أن اجتاحت فيضانات في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي محطة المعالجة الرئيسية للمياه بالمدينة قبل أسبوع، ما ترك أكثر من 15 ألف شخص في منطقة عاصمة الولاية بدون مياه آمنة. وقالت كريسويل إنه لا يوجد جدول زمني لاستئناف الخدمة.

وقالت "كريسويل"، في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة" سي إن إن" اليوم الأحد: "أعتقد أن الجانب الصعب حقا في الوقت الراهن هو حقيقة أن خرائطنا الخاصة بالفيضانات لا تأخذ في حسبانها هطول أمطار غزيرة". وقالت: "نحن نشهد هذه الأمطار القياسية التي تحدث".

وأضافت أن ما يعقد الأمور هو أنه بات من الصعب التنبؤ بالطقس الحاد الناجم عن تغير المناخ، إضافة إلى ما إذا كانت البنية التحتية لمدينة أو بلدة قادرة على الصمود.